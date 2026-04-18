В Киеве мужчина открыл стрельбу: есть жертвы, среди пострадавших - ребенок, преступник взял заложников. Подробности

В Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу, после чего забаррикадировался в супермаркете вместе с заложниками. Сейчас по меньшей мере два человека погибли, еще несколько получили ранения.

Видео дня

На месте продолжается спецоперация с привлечением полиции и спецподразделения КОРД. Об инциденте сообщает Национальная полиция Украины.

Сейчас известно, что стрелок находится внутри супермаркета "Велмарт" в районе Демеевки. Здание окружили правоохранители, территория перекрыта, продолжается эвакуация и установление обстоятельств инцидента. Очевидцы сообщают, что нападавший открывал огонь не только по гражданским, но и в сторону полицейских.

К операции привлечены спецназовцы КОРД, которые готовятся к штурму. Сейчас зафиксировали около двух жертв. Количество заложников и пострадавших пока уточняется.

По состоянию на 17:41 мэр Киева Виталий Кличко сообщает, что среди пострадавших – ребенок, которого медики госпитализируют, другим оказывают помощь на месте. Нападавший после стрельбы забаррикадировался в помещении супермаркета и взял заложников, где, по предварительным данным, продолжают раздаваться выстрелы.

Террорист находится в супермаркете "Велмарт", отстреливается от спецназовцев, – пишут медиа.

В 17:49 сообщили, что КОРД готовится штурмовать Велмарт. На месте с террористами работают переговорщики. Известно, что переговоры не принесли результата.

По состоянию на сейчас квартал вокруг супермаркета "Велмарт" перекрыт. Силовики полностью заблокировали движение в районе стрельбы, – сообщают медиа.

Медики сообщили, что сейчас есть двое погибших в Голосеевском районе. В больницы столицы госпитализированы пятеро раненых в результате стрельбы на улице. Среди них – один ребенок.

На место событий прибыл министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Есть видео изнутри супермаркета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!