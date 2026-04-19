Публиковал антисемитские лозунги и призывал к 'зачисткам': прояснились новые данные о 'голосеевском стрелке'

Террорист Дмитрий Васильченков, который 18 апреля расстрелял людей в Голосеевском районе Киева, еще задолго до этих трагических событий не скрывал своего агрессивного и неадекватного отношения к обществу. Убийца неоднократно публиковал в социальных сетях антисемитские лозунги и поддерживал российских террористов на Донбассе.

Преступник призывал "стирать города в пепел" и демонстрировал предвзятость к людям по национальному или религиозному признаку. Публикации убийцы в Facebook за 2017-2019 годы опубликовали в Telegram-канале "Телебачення Торонто".

Идеология ненависти

После ликвидации террориста, устроившего кровавую стрельбу в Киеве, общественность обратили внимание на его многолетнюю активность в социальных сетях. Скриншоты постов пользователя под псевдонимом "Бахмут В.Д.В." (идентифицированного как Дмитрий Васильченков) рисуют портрет человека, глубоко охваченного патологической ненавистью к обществу, антисемитизмом и приверженностью к радикальному насилию.

Ключевым элементом "мировоззрения" преступника являлся агрессивный антисемитизм. В своих публикациях, датированных 2016–2019 годами, он использовал дегуманизирующую лексику.

Убийца также использовал специфические оскорбительные термины, которыми клеймил всех, кто не соответствовал его радикальным взглядам. Кроме того, в постах прослеживается мания преследования. Обычных прохожих или представителей религиозных организаций он называл "сектантами", ведущими за ним "скрытое наблюдение".

Культ насилия и "тактика выжженной земли"

Посты террориста демонстрируют полное отсутствие эмпатии и призывы к геноциду. Он открыто критиковал главарей террористических группировок (таких как Игорь Гиркин) не за сам факт агрессии, а за "недостаточную жестокость".

В частности, преступник возмущался, что в 2014 году его родной город Бахмут не был "стерт в пепел". В этом контексте качестве кумиров и примеров для подражания он перечислял кровавых диктаторов, включая Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини, а также упоминал средневековые методы расправы.

Напомним, террорист ранее сам неоднократно обращался в полицию и проявлял себя как личность с тревожностью. Кроме того, в его телефонной книге были российские контакты. Злоумышленник связывался с правоохранителями и когда жил в Бахмуте, и уже когда перебрался в Киев.

Как сообщал OBOZ.UA, мы пообщались с человеком, на которого Дмитрий Васильченков напал ранее. Инцидент произошел в супермаркете "АТБ" в Киеве – нападавший начал пробивать свои товары на кассе, обойдя очередь, за что получил замечание. Уроженцу Москвы это не понравилось, он выбил из рук потерпевшего телефон и повредил ему руку.

