'Взяла на себя сверхсложную миссию': что известно о переговорщице, которая пыталась установить контакт со стрелком в Киеве. Фото

Во время захвата заложников в Киеве 18 апреля террориста Дмитрия Васильченкова уговаривали отпустить людей и сдаться. Это делала переговорщица из столичного КОРДа Валерия Кривенко. Юная сотрудница полиции взяла на себя сверхсложную миссию.

Да и в целом подразделение КОРД "сработало четко", считает глава департамента коммуникации Нацполиции Юлия Гирдвилис. Это она рассказала, что с террористом пытались общаться переговорщики.

Ситуация была напряженной

"Сегодня в Голосеевском районе столицы произошла трагедия. Ситуация была напряженной и требовала максимально слаженных и профессиональных действий. И подразделение КОРД сработало четко", – рассказала Юлия Гирдвилис.

Она отдельно отметила роль переговорщицы КОРД, которая"взяла на себя сверхсложную миссию установить контакт с вооруженным мужчиной и сделать все, чтобы все заложники смогли выйти невредимыми".

Валерия Кривенко работает среди правоохранителей уже пять лет.

Что известно о переговорщице

По словам самой Валерии, "быть женщиной в спецподразделении – это ежедневно ломать стереотипы". Потому что эта женщина ежедневно работает там, где напряжение на грани и одна фраза может стать решающей. А ее слово может оказаться сильнее оружия.

Сейчас Валерия Кривенко – начальница сектора анализа и переговорной деятельности столичного КОРДа, куда она пришла из подразделения полиции диалога. В переговорщики девушка пришла по призванию, ведь хотела помогать гражданам свободно выражать свои мысли и организовывать мирные собрания.

Полицейская не скрывает, что служба требует много личного времени. Но в то же время именно работа в правоохранительных органах дала ей то, что она ценит больше всего – верных людей рядом.

"Мой коллектив всегда меня поддерживает. Это те, на кого я с уверенностью могу положиться. Я никогда не слышала от коллег, что эта работа якобы "не женская", или что женщинам не место в спецподразделении. Здесь каждый отвечает за общий результат", – говорит Валерия.

Каждый раз на вызовах именно переговорщик первый предстает перед опасностью. В ситуациях, когда другие спецназовцы готовятся действовать силой, он вступает в диалог. И благодаря удачным переговорам многие сложные ситуации удается решить без применения силы.

К сожалению, сегодня в Киеве так не получилось. Но в любом случае Валерия сработала четко и профессионально.

Что произошло в Киеве

Напомним, около 17:00 в киевском районе Демеевка мужчина с оружием устроил стрельбу и забаррикадировался в местном супермаркете. Среди его жертв – случайные прохожие на улице, а также люди, находившиеся внутри магазина. По предварительным данным погибло шесть человек: четверо – на улице, один – в помещении, еще один человек умер в больнице.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский раскрыл детали теракта в Киеве, произошедшего вечером 18 апреля. Сейчас следствие устанавливает мотивы нападавшего и проверяет все версии.

