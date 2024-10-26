В сеть попал момент попадания дрона в многоэтажку в Киеве. Видео

Жители Киева стали свидетелями момента попадания российского дрона в многоэтажный дом 25 октября. Они ясно слышали момент пролета "Шахеда" и взрыв.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовало издание Deutsche Welle. В результате российской атаки погиб ребенок.

"Российский беспилотник ударил по многоэтажке в Киеве", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео, в частности, можно увидеть момент попадания дрона в дом. По словам жильцов многоэтажки, они находились в своих квартирах, когда услышали звук "Шахеда", после чего произошел взрыв.

Напомним, вечером пятницы, 25 октября, в результате российской террористической атаки в Киеве был поврежден многоэтажный жилой дом. Утром субботы, 26 октября, на месте, где погибла девочка и пострадали шесть человек, продолжают работать полицейские и коммунальщики.

Стоит добавить, что спасатели одними из первых прибыли к многоэтажке в Соломенском районе Киева, в которую 25 октября попал российский дрон-камикадзе. Благодаря их профессионализму и стойкости пожар, начавшийся в результате взрыва, был оперативно ликвидирован.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 25 на 26 октября страна-террорист РФ нанесла удар по Киевщине с помощью дронов-камикадзе. В результате вражеской атаки погибла женщина и пострадал ребенок, повреждены жилые дома.

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