Повреждены дома, погибла женщина и пострадал ребенок: последствия российской атаки на Киевскую область. Фото и видео

В ночь с 25 на 26 октября страна-террорист РФ нанесла удар по Киевщине с помощью дронов-камикадзе. В результате вражеской атаки погибла женщина и пострадал ребенок, повреждены жилые дома.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"В Ирпене из-за падения обломков, загорелся двухэтажный гараж, пристроенный к хостелу. Пожар удалось ликвидировать пожарным в 1:12. В Бориспольском районе поврежден частный жилой дом, гараж, в двухэтажном общежитии выбиты окна", – рассказали спасатели.

В ГСЧС добавить, что в результате российской атаки также возникло возгорание кровли жилого дома в Обуховском районе, которое тоже оперативно погасили.

Как сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, по состоянию на 9:00, в результате падения обломков сбитых вражеских целей зафиксировано повреждение 15 частных домов, 3 магазинов, одного многоквартирного дома и 3 подсобных помещений в 4 районах области. Повреждены три автомобиля, линия электропередач. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено.

"К сожалению, в результате атаки скончалась женщина 1968 года рождения. Из-за падения обломков враждебных целей она получила ранения в области живота. Кроме того, в результате атаки получил незначительные повреждения мальчик 13 лет. Вся необходимая помощь была предоставлена ​​на месте", – уточнил Кравченко.

Напомним, войска страны-агрессора России вечером в пятницу, 25 октября, снова запустили по Украине ударные БПЛА типа Shahed-136. В Киеве и области были слышны взрывы, работала ПВО. Вражеский дрон попал в многоэтажку – повреждены квартиры на 17-м, 18-м, 19-м этажах. Пострадали шесть человек, погибла девочка 14 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре вечером 25 октября раздались мощные взрывы. Это произошло во время объявленной в регионе воздушной тревоги. Известно о 19 пострадавших и трех погибших. Из-под завалов спасены женщина и ребенок.

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