Дыра вместо окна и страшные следы пожара: последствия атаки РФ на многоэтажку в Киеве. Фото и видео

Вечером пятницы, 25 октября, в результате российской террористической атаки в Киеве был поврежден многоэтажный жилой дом. Утром субботы, 26 октября, на месте, где погибла девочка и пострадали шесть человек, продолжают работать полицейские и коммунальщики.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Обследование здания специалистами должно завершиться в ближайшие дни.

Так, накануне, 25 октября, страна-террорист РФ атаковала столицу с помощью дронов-камикадзе. К сожалению, БПЛА попал в многоэтажный жилой дом в Соломенском районе, в результате чего были повреждены квартиры на 17-м, 18-м, 19-м этажах. Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, максимально быстро потушили пожар. К сожалению, жертвой российских оккупантов стала 14-летняя девочка, а также пострадали шесть человек.

По состоянию на утро, 26 октября, на месте трагедии продолжают работать правоохранители и коммунальщики, которые убирают обломки и ликвидируют последствия атаки.

Кроме того, сюда приехали мэр столицы Виталий Кличко и замглавы КГГА Вячеслав Непоп, которые пообщались с жителями поврежденного здания.

"Мы надеемся, что пожаром не были повреждены несущие конструкции (дома. – Ред.). Обследование закончится на днях… Если повреждений несущих конструкций нет, то мы будем приступать к тому, чтобы восстановить эти пострадавшие от пожара квартиры максимально быстро. В течение дня у нас будет больше информации и сможем подключить к электросети, и жители смогут вернуться в свои квартиры", – добавил Кличко.

Мэр Киева уточнил, что в медицинских учреждениях столицы остается двое пострадавших от российского удара – всем остальным оказана необходимая помощь. Эвакуированным жильцам дома также помогают – в частности, предоставлено помещение для того, чтобы переночевать.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 25 на 26 октября страна-террорист РФ нанесла удар по Киевщине с помощью дронов-камикадзе. В результате вражеской атаки погибла женщина и пострадал ребенок, повреждены жилые дома.

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