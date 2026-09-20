Делал селфи и оказался в реанимации: во Львове подросток получил удар током в вагоне поезда

Во Львове 13-летний мальчик взобрался на вагон-цистерну возле железнодорожной станции "Рясне-2", чтобы сделать селфи, после чего его ударило током. Подросток упал на землю и был госпитализирован в больницу, где сейчас находится в реанимации.

Видео дня

Об этом сообщили в полиции Львовской области. По факту происшествия проводится проверка и решается вопрос о его правовой квалификации.

На месте работали следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские и сотрудники других служб отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №1.

Медики диагностировали у парня сильные ожоги тела. Его жизни пока ничего не угрожает.

Полицейские выясняют подробности происшествия. Окончательная правовая квалификация будет определена после завершения проверки.

В полиции Львовской области в очередной раз призвали не забираться на вагоны и локомотивы. Контактная сеть железной дороги находится под высоким напряжением, поэтому приближение к ней может представлять смертельную опасность даже без непосредственного прикосновения.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ежегодно удары молнии уносят жизни почти трёх тысяч человек из разных стран мира, а наибольший риск возникает именно во время летних гроз. Даже несколько простых ошибок во время непогоды могут иметь фатальные последствия, особенно если человек находится на открытой местности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!