Что происходило в высотке в Киеве по прилету 'Шахеда': в ГСЧС показали видео

Спасатели одними из первых прибыли в многоэтажку в Соломенском районе Киева, в которую 25 октября попал российский дрон-камикадзе. Благодаря их профессионализму и устойчивости, пожар, начавшийся в результате взрыва, был оперативно ликвидирован.

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Соответствующее видео опубликовала пресс-служба столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Жителей города еще раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Враг воюет с мирными жителями домов, женщинами и детьми… Прошлой ночью, в результате вражеских обстрелов, в столице повреждена многоэтажка. К сожалению, погибла девочка. Спасибо нашим спасателям за устойчивость и оперативную ликвидацию последствий коварного удара врага", – добавил глава ГУ ГСЧС Киева полковник Службы гражданской защиты Сергей Кривошлыков.

Напомним, вечером пятницы, 25 октября, в результате российской террористической атаки в Киеве был поврежден многоэтажный жилой дом. Утром субботы, 26 октября, на месте, где погибла девочка и пострадали шесть человек, продолжают работать полицейские и коммунальщики.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 25 на 26 октября страна-террорист РФ нанесла удар по Киевщине с помощью дронов-камикадзе. В результате вражеской атаки погибла женщина и пострадал ребенок, повреждены жилые дома.

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