В Киеве задержали подозреваемого в заказном убийстве в Одессе: хотел сбежать в Польшу – СМИ

В Киеве 6 августа якобы был задержан 28-летний гражданин Грузии Ельмураз Мамедов. Его подозревают в заказном убийстве мужчины с такой же фамилией 3 августа в Малиновском районе Одессы.

Злоумышленник пытался выехать за границу, в частности в Польшу. Об этом сообщили одесские Telegram-каналы, официального подтверждения от правоохранительных органов нет.

Отмечается, якобы мужчину обнаружили на съемной квартире возле клиники Амосова в столице, он выдал себя звонком с украинского номера в Азербайджан.

"Планировали его переправить в Польшу, но не получилось. Сейчас ищут водителя, который помог скрыться с места преступления", – говорится в сообщении.

Напомним: 3 августа во дворе у ЖК "Новые Черемушки", который строится на улице Малиновского, 53 в Одессе, открыли стрельбу из боевого оружия. Был ранен мужа – представитель азербайджанской диаспоры Лачин Мамедов, который скончался в больнице.

Киллер скрылся с места происшествия на автомобиле Mercedes серебристого цвета, для его задержания была введена специальная полицейская операция "Сирена". Позже в сети появилось видео стрельбы в Одессе.

Ранее начальник ГУ Нацполиции в Одессе Олег Бех подчеркнул, что у правоохранителей есть все основания квалифицировать это преступление как умышленное убийство по заказу. Известно, что за несколько дней до него Ельмураз Мамедов приехал в город из столицы Польши Варшавы и поселился в квартире неподалеку от места проживания погибшего.

По некоторым данным, мужчину наказали члены организованной преступной группировки, в которой он находился, за жалобу в полицию. Главарем этой ОПГ является Садок Мирзоев, который находится в одесском СИЗО за вымогательство. Погибший продавал золото и другие ценности, подопечные Мирзоева воровали у людей в центре Одессы. Преступники также занималась грабежами и вымогательством, а убитый Мамедов сбывал награбленное.

А вот в местных Telegram-каналах, ссылаясь на источники, пишут, что причиной убийства стали деньги, которые погибший "задолжал коммерсанту" с промтоварного рынка "7 километр" под Одессой.

"На этой почве случился конфликт по телефону, в ходе которого у него спросили: "Сколько тебе лет?" Тот ответил 25 и ровно 25 дней ему дали на возврат денег. В итоге прожил 24, на 25 был застрелен", – предполагают в сети.

Ранее же отмечалось, что Лачину Мамедову, которого расстрелял злоумышленник, было 30 лет. У него осталось двое детей.

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