В Одессе произошла стрельба, есть погибший: полиция ввела спецоперацию. Фото и видео

В Одессе открыли стрельбу из боевого оружия. Инцидент произошел во дворе строящегося ЖК "Новые Черемушки" на улице Малиновского.

Об этом говорится на сайте полиции Одесской области. Позднее стало известно, что раненый мужчина умер в больнице (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Стрелок скрылся на автомобиле Mercedes серебристого цвета, для его задержания введена специальная полицейская операция "Сирена".

Полиция рассматривает несколько версий преступления и решает вопрос о его правовой квалификации.

По данным источников "Думской" в правоохранительных органах, мужчину застрелил представитель одной из этнических преступных группировок Одессы, который выполнял заказ на убийство. Погибший являлся фигурантом уголовного производства, открытого по статье о вымогательстве.

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