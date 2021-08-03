Момент убийства в Одессе попал на видео: фото киллера

В сети появилось видео стрельбы в Одессе на ул. Малиновского 53, в ходе которой умер человек. Жертва видела своего убийцу.

Запись с камеры видеонаблюдения опубликовал Telegram канал "Подслушано в полиции". На кадрах видно, как мужчина спокойно идет к дому, разговаривая по мобильному. Но вдруг он начинает бежать, увидев человека с оружием (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Киллер делает несколько выстрелов, дым от них хорошо видно на кадрах. Выстрелы стали роковыми для потерпевшего - его госпитализировали, но от полученного ранения мужчина скончался.

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Согласно неофициальной информации, это было заказное убийство. Правоохранители же рассматривают несколько версий правонарушения, сообщила пресс-служба Национальной полиции Одесской области. По факту преступления полицейские начали уголовное дело по статье "Умышленное убийство" (ч.1 ст.115 УК). Сейчас продолжаются следственно-розыскные мероприятия.

Стало известно, что убитый - представитель азербайджанской диаспоры - Лачин Мамедов. Киллер также азербайджанец. Об этом сообщил Telegram канал "Одесса INFO".

По данным источников "Думской" в правоохранительных органах, стрелок является членом одной из преступных группировок Одессы, который выполнял заказ на убийство. Погибший являлся фигурантом уголовного производства, открытого по статье о вымогательстве.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Одессе открыли стрельбу из боевого оружия. Инцидент произошел во дворе у ЖК "Новые Черемушки", строящийся на улице Малиновского. Стрелец скрылся на автомобиле Mercedes серебристого цвета, для его задержания введена специальная полицейская операция "Сирена".