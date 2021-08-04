Установлена личность киллера, убившего человека в Одессе, и причину нападения. Видео

Правоохранители установили личность киллера, который 3 августа в Малиновском районе Одессы посреди дня совершил заказное убийство. Это 28-летний гражданин Грузии Ельмураз Мамедов. По иронии судьбы он имеет одинаковую фамилию с жертвой, но не является родственником убитого. Также стали известны мотивы убийства

Об этом сообщил начальник областной полиции Олег Бех на брифинге 4 августа. По его словам, у правоохранителей есть все основания квалифицировать это преступление как умышленное убийство по заказу (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Бех рассказал, что Мамедов несколько дней назад приехал в Одессу из Варшавы и поселился в квартире неподалеку от места проживания погибшего.

На дело киллер приехал на специально купленном для этого Mercedes E220 с болгарской регистрацией. После выполнения заказа Мамедов бросил машину на ул. Филатова, 47 вместе с оружием и патронами.

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Бех добавил, что полиция установила хозяйку квартиры и мужчину, который оплачивал аренду жилья для киллера. Его задержали в аэропорту "Борисполь" для проведения следственных действий.

Однако, все еще продолжаются оперативно-розыскные действия с целью задержания подозреваемого в убийстве Ельмураза Мамедова.

Также стали известны мотивы убийства Лачина Мамедова. Как выяснилось, мужчину наказали члены организованной преступной группировки (ОПГ), в которой он находился, за жалобу в полицию. Об этом сообщило издание "Страна". Ссылаясь на информацию своих источников в правоохранительных органах.

Главарем ОПГ является Садок Мирзоев, который сейчас сидит в одесском СИЗО за вымогательство. Погибший продавал золото и другие ценности, которые подопечные Садыка воровали у людей в центре Одессы. Кроме того, преступники занималась грабежами и вымогательством, и Мамедов также сбывал награбленное.

После того как Садыка задержала полиция, у Мамедова осталась часть награбленного бандитского добра. Подельники требовали отдать деньги, однако Мамедов сказал, что их у него нет. Злоумышленники пригрозили ему расправой за невозврат долга и поставили "на счетчик".

После этого Мамедов написал на них заявление в полицию. Ему снова пригрозили и сказали забрать заявление, но он этого не сделал. Через что и поплатился жизнью.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, во вторник, 3 августа, в Одессе открыли стрельбу из боевого оружия. Инцидент произошел во дворе у ЖК "Новые Черемушки", строящийся на улице Малиновского. Стрелец скрылся на автомобиле Mercedes серебристого цвета, для его задержания введена специальная полицейская операция "Сирена".

Позже в сети появилось видео стрельбы в Одессе на ул. Малиновского, 53, во время которой погиб Мамедов.

Погибшему Лачину Мамедов было 30 лет. У него осталось двое детей.