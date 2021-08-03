Осталось двое детей: появились данные об убитом в Одессе и новое видео стрельбы

Мужчине, которого злоумышленник расстрелял в Одессе во вторник, 3 августа, было 30 лет. У него осталось двое детей.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы "Одесса INFO" и " ХО". Отмечается, что и стрелок, и погибший - представители азербайджанской диаспоры.

Появилось еще одно видео с места происшествия и фото погибшего (посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

По информации Telegram-канала "ХО", машину киллера с оружием полиция нашла на Филатова, 47. Стрелок сих пор находится в розыске.

Видео дня

Канал также опубликовал фото погибшего. Ранее в "Одесса INFO" сообщили имя убитого – Лачин Мамедов. Его раньше привлекали к ответственности за мелкое хулиганство.

По версии полиции, погибший направлялся в съемную квартиру на ул. Малиновского 53. Его подстерег киллер и открыл стрельбу в жертву из огнестрельного оружия.

Как видно из кадров опубликованного видео, Мамедов, увидев стрелка, начал убегать, но киллер догнал его. После нескольких выстрелов в плечо Мамедов упал, а стрелок скрылся на "Мерседесе".

Причиной убийства называют конфликт между жертвой и криминальным авторитетом из клана убитого вора в законе Гули.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Одессе открыли стрельбу из боевого оружия. Инцидент произошел во дворе у ЖК "Новые Черемушки", строящийся на улице Малиновского. Стрелец скрылся на автомобиле Mercedes серебристого цвета, для его задержания введена специальная полицейскую операцию "Сирена".

Ранее в сети появилось видео стрельбы в Одессе на ул. Малиновского, 53, во время которой погиб Мамедов.