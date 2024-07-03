Судью Тандыра, который год назад сбил насмерть нацгвардейца, оставили под стражей до конца лета. Фото

Бывшему судье Макаровского районного суда на Киевщине Алексею Тандыру "обновили" меру пресечения – он будет находиться под стражей до 31 августа 2024 года включительно (без определения залога). Такое решение вынес Святошинский районный суд города Киева.

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Об этом в среду, 3 июля, проинформировали в Киевской городской прокуратуре. Напомним: Тандыру инкриминируют ч. 3 ст. 286-1 УК (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего).

Ночью 26 мая 2023 года он, находясь за рулем Lexus, сбил 22-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко, устанавливавшего инженерные заграждения на блокпосте. Военный погиб на месте ДТП. При этом тогдашний судья утверждал, что машиной якобы управлял "не он", а водитель скрылся.

В августе 2023 года досудебное расследование уголовного производства было завершено, дело находится на рассмотрении суда. Следователи утверждают, что Тандыр был пьяным, когда управлял машиной.

Теперь бывшему судье грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– 29 августа 2023 года Высший совет правосудия временно отстранил Тандыра от вершения правосудия. А 20 июня 2024-го – уволил его.

– За время судебного разбирательства Тандыр успел развестись с женой (квартира и место для авто перешли в собственность женщины), а также пытался мобилизоваться на службу в Черниговскую ТрО.

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