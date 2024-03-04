Судью Тандира, сбившего насмерть нацгвардейца в Киеве, оставили в СИЗО: известны подробности

Киевский апелляционный суд продлил меру пресечения судье Алексею Тандыру, подозреваемого в причастности к смертельному ДТП, в результате которого погиб нацгвардеец. Он будет находиться в СИЗО до 12 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

"4 марта 2024 Киевским апелляционным судом рассмотрена апелляционная жалоба защитников обвиняемого на решение Святошинского районного суда города Киева, которым судьи продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей. Сторона защиты требовала изменить меру пресечения на домашний арест. В то же время суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора и оставил обвиняемого под стражей до 12 апреля 2024 года", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 26 мая на блокпосте в Киеве автомобиль Lexus сбил насмерть военнослужащего Национальной гвардии Украины. За рулем легковушки в состоянии алкогольного опьянения находился судья Макаровского районного суда Алексей Тандыр.

"Слуге Фемиды" были сообщили о подозрении по статье, которая предусматривает заключение до десяти лет, а он сам был отправлен под стражу. В ходе следственных действий Тандыр отказывался сдавать кровь на выявление уровня алкоголя.

Позже стало известно, что он даже намеренно испортил взятые у него после смертельного ДТП биологические образцы. Однако, как утверждал источник, несмотря на то, что не удалось определить точное содержание алкоголя в крови, есть результаты других экспертиз. Стоит добавить, что по данным активистов, Тандыр в должности судьи сам якобы помогал избежать ответственности за "пьяное" управление.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить адвоката, который во время комендантского часа вблизи блокпоста сбил военнослужащего. От полученных травм последний погиб на месте ДТП.

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