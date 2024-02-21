Во время комендантского часа сбил насмерть военнослужащего: в Киеве будут судить адвоката. Фото

В Киеве будут судить адвоката, который во время комендантского часа вблизи блокпоста сбил военнослужащего. От полученных травм последний погиб на месте ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 22 октября 2023 около 0:30.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что водитель автомобиля Honda Civic двигался по автодороге в направлении Броварского проспекта. В условиях тумана он впереди увидел грузовой автомобиль и совершил резкое торможение и, не справившись с управлением, выехал в крайнюю правую полосу, где совершил наезд на военнослужащего, 1976 года рождения, который нес службу на блокпосту при въезде в столицу. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия", – рассказали в полиции.

Как уточнили в столичной прокуратуре, за рулем легковушки находился адвокат, двигавшийся по средней полосе Объездной дороги в направлении Броварского проспекта со скоростью 80-100 км/ч. Максимально разрешенная скорость на этом участке составляет 50 км/ч.

Прибор Драгер показал, что к моменту совершения ДТП он был трезв. Следствие по факту смертельной аварии завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, согласно информации наших источников, за рулем находился адвокат Виталий Туровский. На сайте адвокатского объединения, где он работает, указана его специализация – админнарушения, особенно связанные с управлением авто в состоянии опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, неподалеку от столицы, между селами Русанов и Победа Киевской области, произошла авария с участием двух легковушек. В результате столкновения обе машины вылетели в кювет, а одна из них еще и опрокинулась.

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