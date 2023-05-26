В Киеве ночью легковушка на блокпосте сбила насмерть военнослужащего: якобы за рулем был судья. Видео

В Киеве ночью на блокпосте автомобиль Lexus сбил насмерть военнослужащего Национальной гвардии Украины. Якобы за рулем легковой машины в состоянии алкогольного опьянения находился судья Макаровского районного суда Киевщины.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Официального подтверждения информации пока не поступало (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Судья Макаровского райсуда Киевской области Тандыр Алексей Витальевич насмерть сбил военнослужащего НГУ на блокпосту в Киеве", – говорится в сообщении.

Отмечается, что якобы на момент аварии судья находился в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования мужчина отказался.

Напомним, в Оболонском районе Киева в среду, 24 мая, произошла авария с участием двух легковушек марки Renough и Nissan. В результате ДТП одну из машин почти разорвало пополам, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи села Барышевка Киевской области в четверг, 25 мая, бензовоз съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП машина мгновенно загорелась, водитель погиб.

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