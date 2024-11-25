Суд избрал меру пресечения мужчине, который застрелил человека в гостинице Киева

Подозреваемому в стрельбе в киевской гостинице Sky Loft, в результате которой погиб человек, избрана мера пресечения. Это содержание под стражей без альтернативы залога.

Видео дня

Такое решение суд вынес в отношении мужчины, который, по версии следствия, выстрелил в своего 27-летнего оппонента. Его обвиняют в хулиганстве с использованием оружия и умышленном убийстве, сообщила в Telegram Киевская городская прокуратура.

Кроме того, мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста определена для другого фигуранта, подозреваемого в хулиганстве.

Срок действий обеих мер пресечения – до 21 января 2025 года.

Напомним, что драка со стрельбой произошли в гостинице в Печерском районе столицы ночью 23 ноября. Конфликт с последующей потасовкой возник между двумя компаниями. Один из фигурантов достал пистолет и произвел несколько выстрелов по людям.

27-летний мужчина погиб на месте инцидента. Ранения получили товарищ потерпевшего и охранник заведения, они были госпитализированы.

Правоохранители задержали двух подозреваемых. По информации прокуратуры, 29-летний житель Днепра подозревается в хулиганстве, совершенном группой лиц. 30-летнему жителю Василькова на Киевщине сообщено о подозрении в умышленном убийстве и хулиганстве, совершенном группой лиц и с применением огнестрельного оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Оболонском районе Киева племянник во время бытовой ссоры несколько раз ударил родного дядю ножом в грудь. Родственник от полученных травм скончался на месте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!