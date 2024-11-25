Убийство в киевской гостинице Sky Loft: стрелку сообщили о подозрении. Подробности дела, фото і відео

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который во время потасовки застрелил оппонента. Событие произошло в отеле Sky Loft в Печерском районе Киева.

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Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении двум участникам драки в гостинице в Печерском районе столицы. Так, 29-летний житель Днепра подозревается в хулиганстве, совершенном группой лиц. 30-летнему жителю Василькова сообщили о подозрении в умышленном убийстве и хулиганстве, совершенном группой лиц и с применением огнестрельного оружия", – рассказали в пресс-службе.

Как установило следствие, 23 ноября около 0:30 на первом этаже гостиницы между двумя компаниями мужчин возник конфликт, переросший в драку, в который впоследствии вмешались охранники гостиницы. Они пытаются успокоить агрессивных посетителей, применив слезоточивый газ.

Впоследствии драка началась снова. Один из участников конфликта извлек из-под одежды пистолет марки "Glok 17" и произвел несколько выстрелов, в результате чего ранил охранника гостиницы, еще одного посетителя из другой компании, а также смертельно ранил гостя отеля. После этого мужчина скрылся с места конфликта.

Как следствие, 27-летний житель отеля умер на месте, его 26-летний знакомый и 44-летний охранник отеля получили огнестрельные ранения грудной клетки и были госпитализированы в больницу.

Полицейские Києва нашли и задержали 30-летнего подозреваемого в умышленном убийстве – его поместили в охраняемую палату больницы 29-летнего знакомого стрелка, также участника конфликта, задержали прямо на месте конфликта.

"В настоящее время обоим задержанным сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи за хулиганство, совершенное группой лиц, предусматривает до 4 лет лишения свободы, за умышленное убийство - до 15 лет лишения свободы", – добавили в прокуратуре.

Ряд столичных пабликов пишет, что в преступлении "аргументировано подозревается Рашевский Дмитрий Александрович, 1994 года рождения", поэтому он объявлен в розыск. Личность вооружена и опасна, предупреждают они.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области местная жительница, по информации следствия, во время конфликта жестоко избила собственную мать. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

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