В Печерском районе Киева произошла драка со стрельбой: один человек погиб. Видео

Драка со стрельбой из пистолета произошла 23 ноября в столичной гостинице Sky Loft на ул. Еспланадна, 17. Во время инцидента был убит один человек, еще двое получили ранения.

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Осведомленный источник подтвердил OBOZ.UA, что правонарушение произошло в Печерском районе Киева, около 1:00 ночи. Полиция уже выясняет все обстоятельства этого происшествия.

Предварительно известно, что в помещении гостиницы между двумя компаниями возник конфликт, завершившийся дракой. Один из фигурантов потасовки достал пистолет и произвел несколько выстрелов непосредственно по людям, с которыми дралась его компания.

Стрелок попал в 27-летнего мужчину; последний погиб на месте. Также были ранены товарищ потерпевшего и охранник заведения, они были госпитализированы.

Как нам стало известно, правоохранители задержали одного из участников драки. Стрелка сейчас разыскивают.

В полиции начаты уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса – умышленное убийство и хулиганство. Таким образом, стрелку грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Ряд столичных пабликов пишет, что в преступлении "аргументировано подозревается Рашевский Дмитрий Александрович, 1994 года рождения", поэтому он объявлен в розыск. Личность вооружена и опасна, предупреждают они.

В розыскной базе данных Нацполиции указанного лица нет. В реестре судебных дел Дмитрий Александрович Рашевский соответствующей датой рождения, который в Печерском суде был наказан за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщал OBOZ.UA, также 23 ноября в Броварах Киевской области произошел взрыв гранаты в квартире многоэтажного жилого дома. По предварительной информации, пострадала женщина, ее с травмами обеих рук доставили в больницу.

Ранее в Днепровском районе Киева в десятиэтажном здании произошел взрыв в одном из офисов. В результате, в частности, выбило оконные рамы и начался пожар.

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