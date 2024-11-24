Мужчину, застрелившего человека в гостинице Киева, задержали – полиция

Столичные правоохранители задержали мужчину, который 23 ноября устроил стрельбу в гостинице Sky Loft в Печерском районе Киева. В результате его действий погиб мужчина и еще двое получили ранения.

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О разоблачении злоумышленника сообщили в полиции Киева. Там не предоставили больше информации, указав, что детали будут позже.

Событие случилось вечером в субботу в столичной гостинице по ул. Эспланадная, 17. Там возник конфликт между двумя посетителями, во время которого один из них нанес удар другому, после чего тот взял оружие и выстрелил, смертельно ранив оппонента.

В частности, на месте погиб 27-летний мужчина, а его знакомый и охранник заведения получили ранения. Обоих пострадавших госпитализировали, их состояние медики оценивали как стабильное.

По данным OBOZ.UA, в гостинице на Печерске был задержан один из участников конфликта. Это мужчина 1988 года рождения, родом со Львовщины. Стрелка тогда еще искали.

Уголовное производство открыто по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 115 – умышленное убийство и ч. 2 ст. 296 – хулиганство. фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева двое мужчин устроили стрельбу ради развлечения – они стреляли в воздух. Оба фигурантов, которые были в состоянии алкогольного опьянения, задержала полиция.

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