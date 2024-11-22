В Киеве на Оболони ссора между родственниками закончилась убийством. Подробности дела и фото

В Оболонском районе Киева племянник во время бытовой ссоры несколько раз ударил родного дядю ножом в грудь. Последний от полученных травм скончался на месте.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, преступление произошло в Оболонском районе Киева. Они приехали по вызову врачей, которые сообщили, что в квартире находится мужчина со смертельными ножевыми ранениями.

"На месте происшествия правоохранители выяснили, что погибшим является 50-летний местный житель, а телесные повреждения ему нанес его родной племянник – 36-летний киевлянин. В тот вечер подозреваемый пришел к родственникам в гости и вскоре начал конфликтовать с потерпевшим, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. В разгар ссоры злоумышленник выхватил нож, который мужчина держал в руках, и нанес им около четырех ударов в область груди и сердца. От полученных ранений горожан скончался на месте происшествия", – уточнили в пресс-службе.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области местная жительница, по информации следствия, во время конфликта жестоко избила собственную мать. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

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