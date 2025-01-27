Штраф в 34 тыс. грн и лишение права управлять авто: суд вынес приговор экс-председателю РГА Майбоженко, сбившего людей в Броварах. Подробности

Суд вынес приговор по делу бывшего главы РГА Владимира Майбоженко, который в состоянии алкогольного опьянения на пешеходном переходе сбил людей, в том числе ребенка. Ему назначили штраф в 34 тысячи гривен и лишили права управлять автомобилем на три года.

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Об этом сообщили местные СМИ. Авария произошла в конце апреля 2024 года.

"Чудо не произошло: 34 тысячи грн штрафа и три года лишения прав управлять автомобилем – судья Броварского суда Татьяна Василенко объявила приговор Владимиру Майбоженко по громкому уголовному делу", – сообщили СМИ.

Кроме того, у Майбоженко должен заплатить 31 432 грн расходов на экспертизы и другие судебные издержки. Автомобиль Volvo, на котором он устроил ДТП, хранится на штрафплощадке – машину экс-чиновнику возвращают. Также сообщается, что между бывшим чиновником и потерпевшими было подписано мировое соглашение.

"Формально апелляция возможна, но понятно, что ее вряд ли кто-нибудь будет подавать", – добавили журналисты.

Со своей стороны в прокуратуре Киевщины заявили, что приговор суда, которым было утверждено соглашение о примирении между экс-председателем Броварской РГА и потерпевшими, будет обжалован.

"Защитником обвиняемого в ходе судебного разбирательства подано соглашение о примирении между обвиняемым и потерпевшими, согласно которому стороны обусловили наказание, с применением ч. 1 ст. 69 УК Украины (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом), в виде штрафа в 34 000 гривен, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что прокурор отрицал заключение соглашения о примирении в производствах указанной категории. Кроме того, суд отказался рассматривать материалы, свидетельствующие об отсутствии смягчающего обстоятельства в виде активного содействия в раскрытии дела со стороны обвиняемого.

Как сообщал OBOZ.UA:

26 апреля 2024 года в Броварах Майбоженко, находясь за рулем автомобиля, проехал перекресток на запрещенный сигнал светофора, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов, в частности ребенка. По результатам тестирования прибором Drager у водителя определено содержание алкоголя 2.31 промилле.

Позже стало известно, что Владимир Майбоженко потерял должность главы Броварской районной государственной администрации Киевской области. Чиновника уволили 27 апреля после того, как за день до этого он устроил ДТП с пострадавшими.

Шевченковский районный суд Киева 27 апреля избрал меру пресечения теперь уже бывшему председателю Броварской РГА. Чиновник и его адвокаты попросили домашний арест, однако суд отказал и избрал содержание под стражей сроком на два месяца без права залога.

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