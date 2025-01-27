Штраф в 34 тыс. грн и лишение права управлять авто: суд вынес приговор экс-председателю РГА Майбоженко, сбившего людей в Броварах. Подробности
Суд вынес приговор по делу бывшего главы РГА Владимира Майбоженко, который в состоянии алкогольного опьянения на пешеходном переходе сбил людей, в том числе ребенка. Ему назначили штраф в 34 тысячи гривен и лишили права управлять автомобилем на три года.
Об этом сообщили местные СМИ. Авария произошла в конце апреля 2024 года.
"Чудо не произошло: 34 тысячи грн штрафа и три года лишения прав управлять автомобилем – судья Броварского суда Татьяна Василенко объявила приговор Владимиру Майбоженко по громкому уголовному делу", – сообщили СМИ.
Кроме того, у Майбоженко должен заплатить 31 432 грн расходов на экспертизы и другие судебные издержки. Автомобиль Volvo, на котором он устроил ДТП, хранится на штрафплощадке – машину экс-чиновнику возвращают. Также сообщается, что между бывшим чиновником и потерпевшими было подписано мировое соглашение.
"Формально апелляция возможна, но понятно, что ее вряд ли кто-нибудь будет подавать", – добавили журналисты.
Со своей стороны в прокуратуре Киевщины заявили, что приговор суда, которым было утверждено соглашение о примирении между экс-председателем Броварской РГА и потерпевшими, будет обжалован.
"Защитником обвиняемого в ходе судебного разбирательства подано соглашение о примирении между обвиняемым и потерпевшими, согласно которому стороны обусловили наказание, с применением ч. 1 ст. 69 УК Украины (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом), в виде штрафа в 34 000 гривен, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года", – сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что прокурор отрицал заключение соглашения о примирении в производствах указанной категории. Кроме того, суд отказался рассматривать материалы, свидетельствующие об отсутствии смягчающего обстоятельства в виде активного содействия в раскрытии дела со стороны обвиняемого.
Как сообщал OBOZ.UA:
- 26 апреля 2024 года в Броварах Майбоженко, находясь за рулем автомобиля, проехал перекресток на запрещенный сигнал светофора, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов, в частности ребенка. По результатам тестирования прибором Drager у водителя определено содержание алкоголя 2.31 промилле.
- Позже стало известно, что Владимир Майбоженко потерял должность главы Броварской районной государственной администрации Киевской области. Чиновника уволили 27 апреля после того, как за день до этого он устроил ДТП с пострадавшими.
- Шевченковский районный суд Киева 27 апреля избрал меру пресечения теперь уже бывшему председателю Броварской РГА. Чиновник и его адвокаты попросили домашний арест, однако суд отказал и избрал содержание под стражей сроком на два месяца без права залога.
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