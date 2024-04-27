Зеленский уволил Майбоженко, устроившего пьяное ДТП, с должности главы РГА
Владимир Майбоженко лишился должности председателя Броварской районной государственной администрации Киевской области. Чиновника уволили 27 апреля после того, как днем ранее он сбил четырех людей на пешеходном переходе, вероятно, управляя машиной в состоянии алкогольного опьянения.
Распоряжение об его увольнении подписал глава государства Владимир Зеленский. Текст документа появился на сайте Офиса президента Украины.
В распоряжении указано, что Майбоженко Владимира Владимировича снято с должности главы Броварской РГА в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона Украины ''О местных государственных администрациях''.
Киевская областная военная администрация заявила, что увольнение – "это только первый шаг".
"Расследование должно быть беспристрастным. Наказание в отношении лица, из-за которого пострадали четыре человека, справедлиым, в соответствии с последствиями и Уголовным кодексом Украины! Избежать ответственности не удастся", – заверила пресс-служба.
Напомним: Майбоженко устроил ДТП 26 апреля, сбив людей на "зебре". Тест на драгере показал 2,31 промилле – в 11,5 раз выше допустимой нормы.
Четыре человека, среди которых один ребенок, госпитализированы. Чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до восьми лет.
Как писал OBOZ.UA, Шевченковский районный суд Киева 27 апреля избрал меру пресечения теперь уже бывшему председателю Броварской РГА. Чиновник и его адвокаты попросили домашний арест, однако суд отказал и выбрал содержание под стражей сроком на два месяца без права залога.
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