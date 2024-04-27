Майбоженко, сбившего людей в Броварах, взяли под стражу: он просился под домашний арест. Все детали

В Киеве Шевченковский районный суд избрал меру пресечения председателю Броварской РГА Киевщины Владимиру Майбоженко. Чиновник, который в состоянии опьянения сбил четырех пешеходов, в том числе ребенка, попросил отправить его под домашний арест, однако суд отказал ему.

Об этом сообщили СМИ из зала суда. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

В субботу, 27 апреля, Шевченковский районный суд начал заседание по избранию меры пресечения председателю Броварской РГА Киевщины Владимиру Майбоженко, которого подозревают в совершении пьяного ДТП с пострадавшими.

"Мне 59 лет. Я никуда убегать не буду…. Если мне браслет (одеть. – Ред.) и круглосуточный (домашний арест. – Ред.) я никак не смогу влиять на Бровары. Я поддерживаю защитника и очень прошу вас сделать мне (меру пресечения. – Ред.) круглосуточный домашний арест с браслетом", – заявил Майбоженко.

Как сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры, председателю Броварской РГА Киевщины, который накануне совершил ДТП с четырьмя пострадавшими, избрана безальтернативная мера пресечения – содержание под стражей сроком на 2 месяца.

Напомним, что в пятницу, 26 апреля, председатель Броварской райгосадминистрации в Киевской области Владимир Майбоженко въехал автомобилем в толпу. Чиновник сбил 4 человека на пешеходном переходе. Тест на драгере показал 2,31 промилле – в 11,5 раз выше допустимой нормы.

Четыре человека, среди которых один ребенок, госпитализированы в больницу. Предварительно медики диагностировали у двух пострадавших тяжелые телесные повреждения, они находятся в реанимационном отделении. Еще у двоих – телесные повреждения средней степени тяжести. Майбоженко грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до восьми лет.

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