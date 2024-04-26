В Киевской области пьяный председатель РГА въехал на автомобиле в толпу: пострадавшие в тяжелом состоянии. Видео

В пятницу, 26 апреля, глава райгосадминистрации Броваров в Киевской области Владимир Майбоженко въехал на автомобиле в толпу. Чиновник сбил 4 человека на пешеходном переходе, среди которых – ребенок, они находятся в тяжелом состоянии.

Тест на драгере показал 2,31 промилле – в 11,5 раза выше допустимой нормы. Соответствующее видео разлетелось Telegram-каналами.

Свидетели с места событий сообщили, что одного человека буквально вытаскивали из-под машины, подняв автомобиль.

Первые минуты после ДТП попали на видео. На кадрах видно, что за рулем был именно Майбоженко.

Видео 18+

Председатель Киевской облгосадминистрации Руслан Кравченко сообщил, что Майбоженко будет уволен.

"Это единственный правильный шаг после ужасного инцидента, который произошел в Броварах, и в результате которого пострадали 4 человека. В частности, 3 взрослых и один ребенок. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, прежде всего медицинская", – подчеркнул чиновник.

По его словам, подобное поведение должностного лица недопустимо.

"Я обращаюсь к правоохранителям – в кратчайшие сроки дать надлежащую правовую оценку этому событию. Настаиваю на объективном, беспристрастном расследовании и справедливом наказании. Ситуацию буду держать на личном контроле", – отметил глава ОГА.

В Telegram Нацполиции сообщили, что по предварительным данным, должностное лицо не остановилось на красный сигнал светофора и наехало на людей, переходивших дорогу.

"Проверка на прибор Драгер на содержание алкоголя у водителя показала 2,31 промилле. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что уже начали уголовное производство по ч.2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что все пострадавшие сейчас находятся в Броварской больнице в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы сберечь их жизнь.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что Киевская областная прокуратура уже начала досудебное расследование по факту ДТП в Броварах (ст. 286-1 УК Украины). Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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