Прокуратура добилась отмены символического приговора экспредседателю РГА Майбоженко, который пьяным сбил людей в Броварах: что с ним будет дальше

Прокуроры через суд добились отмены приговора экспредседателю Броварской районной государственной администрации Владимиру Майбоженко, совершившему нетрезвое ДТП в апреле 2024 года. Киевский апелляционный суд назначил рассмотрение дела в суде первой инстанции.

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Об этом сообщил Офис Генерального прокурора. Ранее суд вынес символический приговор Майбоженко.

"Ранее приговором суда утверждено соглашение о примирении с применением ст. 69 УК Украины и экспредседателю Броварской райгосадминистрации назначено наказание в виде штрафа в размере 34 тыс. грн с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года", - напомнили в Офисе генпрокурора.

Такое мягкое наказание суд обосновал соглашением о примирении между Майбоженко и потерпевшими, тем, что он возместил им ущерб (в общей сложности около 1 млн 740 тысяч гривен), его искренним раскаянием и тому подобное.

Напомним, что в Киевской областной прокуратуре сразу заявили, что будут подавать апелляцию на этот приговор. Там также сообщили, что прокурор подавал письменное возражение о невозможности заключения соглашения о примирении в производствах указанной категории, несоответствии положений соглашения интересам общества и требованиям Уголовного кодекса.

Согласно ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины, Владимиру Майбоженко за пьяное ДТП с потерпевшими (травмы средней тяжести) должны были дать до трех лет лишения свободы с запретом управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

По этой статье к виновнику применяется реальное лишение свободы. То есть в таком случае невозможно какое-либо освобождение лица от отбывания наказания. Закон также запрещает применять условный термин по этому делу.

Что известно о деле Майбоженко

26 апреля 2024 года в Броварах Майбоженко, находясь за рулем автомобиля, проехал перекресток на запрещенный сигнал светофора, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов. По результатам тестирования прибором Drager у водителя определено содержание алкоголя 2.31 промилле. В ДТП пострадали четыре человека, среди них ребенок.

27 апреля Шевченковский районный суд избрал меру пресечения Майбоженко, чиновника отправили под стражу на два месяца. В тот же день Владимир Зеленский уволил Майбоженко с должности председателя Броварской РГА.

27 июня суд продлил срок действия меры пресечения экспредседателю Броварской райгосадминистрации Владимиру Майбоженко. А 4 сентября Броварской горрайонный суд уволил бывшего председателя Броварской райгосадминистрации Владимира Майбоженко из-под стражи под личное обязательство.

Как сообщал OBOZ.UA:

27 января 2025 года Броварской горрайонный суд вынес приговор экспредседателю Броварской РГА Владимиру Майбоженко. Согласно ему, Владимир Майбоженко должен уплатить 34 тысячи гривен штрафа (а также за проведение судебных экспертиз чуть более 31 тыс. грн). Также ему запрещено управлять транспортными средствами в течение трех лет.

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