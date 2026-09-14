Получил более 20 пуль: в Киеве умер врач-репродуктолог, которого расстреляли возле клиники

В Киеве от полученных ранений умер директор клиники репродуктивной медицины "ИГР" Игорь Ильин, в которого стреляли вечером 3 сентября в Святошинском районе. Он получил более 20 огнестрельных ран, боролся за жизнь, но чуда не произошло.

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Изданию OBOZ.UA правоохранители подтвердили, что мужчины, несмотря на усилия врачей, не стало вечером в воскресенье, 13 сентября. О трагической новости также сообщила в Facebook Тамара Юзько, директор клиники "Медицинский центр лечения бесплодия".

Отметим, что Ильин Игорь Евгеньевич был известным акушером-гинекологом и репродуктологом. Юзько назвала коллегу незаурядным врачом, мудрым и порядочным человеком.

"От нас ушел уникальный человек, выдающаяся фигура в медицинской среде Украины... Наш коллега долго боролся с тяжелыми ранами, но, в конце концов, проиграл этот свой последний бой. Но он навсегда останется в добрых делах, в памяти тех, кому подставил плечо, кому дал надежду и счастье", – написала Юзько.

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Что известно об убийстве украинского врача

Неизвестный мужчина произвел не менее 23 выстрелов в 71-летнего медика, когда тот вышел из машины. После этого злоумышленник скрылся, полагая, что потерпевший погиб. Ильина госпитализировали.

Подозреваемого задержали через несколько дней. Это 40-летний уроженец Полтавщины, который является военнослужащим и находится в СОЧ. Во время обыска у него изъяли огнестрельное оружие.

По предварительной версии следствия, стрелок хотел отомстить врачу за якобы неправильное лечение его умершей жены.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства нападения. После смерти раненого медика дело, вероятно, переквалифицируют в умышленное убийство.

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Как писал OBOZ.UA:

– В Киеве 7 сентября при реагировании на сообщение о домашнем насилии полицейский применил табельное огнестрельное оружие. Мужчина, который, по предварительным данным, напал на правоохранителя, скончался на месте происшествия.

– Ранее в столице злоумышленник убил соседа из-за конфликта на почве ревности. Сначала мужчины поссорились, затем стрелок вернулся в квартиру потерпевшего с ружьем и выстрелил несколько раз ему в грудь.

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