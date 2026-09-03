В Киеве произошла стрельба: есть раненый, нападавшего разыскивают. Подробности и фото

В Святошинском районе Киева в четверг, 3 сентября, произошла стрельба. В результате один человек получил ранение, злоумышленник скрылся – его разыскивают.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельства инцидента установят следователи.

Что известно

"Сообщение о стрельбе в Святошинском районе поступило в правоохранительные органы сегодня утром. На данный момент известно об одном пострадавшем, ему оказывают помощь врачи", – уточнили в пресс-службе.

По тревоге мобилизован личный состав территориального и главного управлений полиции. К поискам и задержанию подозреваемого привлечены также дополнительные силы полиции, в частности бойцы спецподразделения "КОРД".

Главные истории дня

По информации из соцсетей, стрельба произошла возле больницы недалеко от станции метро "Житомирская".

Напомним, в Киеве полицейские оперативно нашли водителя легковушки, который, по данным следствия, угрожал убийством велосипедисту. Мужчина из-за дорожного конфликта достал гранату и начал пугать ею оппонента.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, причастен к хулиганству. Злоумышленник во время конфликта устроил стрельбу в помещении супермаркета.

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