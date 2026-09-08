В Киеве задержали мужчину, который в упор расстрелял директора клиники репрудоктологии. Фото

В Киеве полицейские задержали злоумышленника, который в Святошинском районе в упор расстрелял директора клиники репрудоктологии.

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В настоящее время продолжаются следственные действия. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Преступление и задержание

Резонансное преступление произошло в Святошинском районе Киева. Мужчина совершил покушение на жизнь директора местной клиники репродуктологии. Злоумышленник приблизился к жертве и произвел несколько выстрелов практически в упор.

В результате нападения 71-летний руководитель медицинского учреждения получил многочисленные огнестрельные ранения. На данный момент пострадавший находится в реанимационном отделении больницы в крайне тяжелом состоянии, где врачи борются за его жизнь.

Сотрудники столичной полиции оперативно отреагировали на происшествие и в ходе проведенных мероприятий задержали подозреваемого. На месте преступления и в рамках начатого уголовного производства продолжают работать следователи и оперативники.

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Правоохранители устанавливают мотивы совершенного преступления, а также все обстоятельства и детали произошедшего. Официальная информация о ходе расследования будет дополняться по мере поступления новых данных.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 7 сентября во время реагирования на сообщения о домашнем насилии полицейский применил табельное огнестрельное оружие. Мужчина, по предварительным данным, напавший на правоохранителя, скончался на месте происшествия.

Напомним, Киеве мужчина застрелил соседа из-за конфликта на почве ревности. После ссоры злоумышленник вернулся в квартиру потерпевшего с ружьем и выстрелил ему несколько раз в грудь.

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