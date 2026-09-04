В Киеве мужчина застрелил соседа из-за конфликта на почве ревности. Подробности, фото и видео

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, причастен к жестокому убийству. После ссоры с соседом злоумышленник вернулся в квартиру потерпевшего с ружьем и несколько раз выстрелил ему в грудь.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним обратилась жительница Деснянского района и сообщила о стрельбе в многоэтажном доме на проспекте Красной Калины. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили на лестничной клетке тело мужчины с огнестрельными ранениями.

При поддержке спецназа полиции "КОРД" подозреваемого в убийстве задержали и передали следователям. Следователи установили, что накануне 48-летний злоумышленник познакомился с мужчиной и женщиной, которые были его соседями, и впоследствии пошел к ним в гости на застолье.

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"На следующий день злоумышленник снова зашел к соседу, однако там между ними произошел словесный конфликт на почве ревности к женщине. Вскоре гость ушел домой и вернулся уже с охотничьим ружьем, из которого выстрелил в грудь 47-летнему киевлянину. После совершённого фигурант забрал оружие и ушёл к себе в квартиру", – добавили в пресс-службе.

Подозреваемый в убийстве задержан – во время обыска его квартиры полицейские обнаружили орудие преступления. По факту умышленного убийства начато досудебное расследование, а задержанному сообщено о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева в четверг, 3 сентября, произошла стрельба. Из собственных источников нам стало известно, что в результате этого был ранен директор клиники репродуктивной медицины "ИГР" Игорь Ильин.

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