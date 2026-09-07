В Киеве полицейский застрелил мужчину во время выезда по вызову о домашнем насилии: подробности инцидента

В Киеве 7 сентября при реагировании на сообщение о домашнем насилии полицейский применил табельное огнестрельное оружие. Мужчина, который, по предварительным данным, напал на правоохранителя,скончался на месте происшествия.

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Об этом сообщили в полиции Киева. Правоохранители отметили, что обстоятельства применения оружия в настоящее время устанавливаются.

Полицейские прибыли по вызову о домашнем насилии

Инцидент произошел в Соломенском районе столицы.

По информации полиции, правоохранители получили сообщение о семейном насилии. Предварительно было установлено, что сын избивал свою мать и пытался её задушить.

Полицейские прибыли на место сразу после звонка. Во время выяснения ситуации нарушитель набросился на одного из правоохранителей. В ответ сотрудник полиции применил табельное огнестрельное оружие и выстрелил в нападавшего.

В результате полученных ранений злоумышленник скончался.

Обстоятельства применения оружия устанавливаются

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Также к установлению всех обстоятельств привлечены представители внутренней безопасности и Государственного бюро расследований.

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Следователи должны установить все детали инцидента, в частности обстоятельства нападения на полицейского и применения им табельного оружия.

В полиции пока не сообщают дополнительных подробностей о количестве выстрелов, характере полученных мужчиной ранений или возможных других участниках происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Киеве мужчина застрелил соседа из-за конфликта на почве ревности. После ссоры злоумышленник вернулся в квартиру потерпевшего с ружьем и выстрелил ему несколько раз в грудь.

Также в столице задержали мужчину, который пытался убить товарища. Злоумышленник бросил боевую гранату под ноги знакомого из-за непогашенного долга.

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