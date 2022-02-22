Под Киевом мужчина во время конфликта ударил ножом беременную сожительницу

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В Боярке Киевской области мужчина во время конфликта ударил ножом свою беременную сожительницу. Пострадавшую доставили в больницу и прооперировали.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Инцидент произошел 20 февраля возле одного из супермаркетов города.

"Было установлено, что ночью беременная женщина совместно со своим сожителем, уроженцем Мариуполя, находились возле магазина. Между группой молодых людей и мужчиной возник конфликт, во время которого последний достал нож, замахнулся и ударил ножом свою гражданскую жену", – рассказали в полиции.

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С ранением грудной клетки 31-летнюю пострадавшую доставили в больницу, где ее прооперировали. Уроженца Мариуполя задержали – в его крови обнаружили 2,1 промилле алкоголя.

По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения открыто уголовное производство. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Дарницком районе Киева 27 января в подъезде жилого дома неизвестный несколько раз ударил ножом местного жителя. От полученных ранений киевлянин скончался на месте происшествия.

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