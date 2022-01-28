В Киеве в подъезде дома нашли тело мужчины. Детали трагедии и фото

В Дарницком районе Киева 27 января в подъезде жилого дома неизвестный несколько раз ударил ножом местного жителя. От полученных ранений киевлянин скончался на месте происшествия.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Инцидент случился на улице Тростянецкой, 12.

"По предварительной информации, неизвестный злоумышленник нанес мужчине, 1978 года рождения, несколько ударов ножом. От полученных ранений он скончался. Мотивы преступления непонятны – ни у кого из соседей с погибшим конфликтов не было. Сейчас ведутся поиски преступника", – рассказал наш собеседник.

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Он добавил, что тело погибшего нашли на 7 этаже. По факту убийства открыто уголовное производство.

Напомним, в Барышевке Киевской области пьяный мужчина во время ссоры на почве ревности забил до смерти свою жену. По предварительной информации, погибшая была беременной. В Одесской области в рождественскую ночь 23-летний парень ударом ножа убил своего отца.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Рожны Киевской области мужчина из-за ревности палкой побил до смерти знакомого. После этого, чтобы скрыть следы, злоумышленник поджег дом убитого.