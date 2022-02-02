В Киеве женщина во время ссоры ударила ножом в спину собутыльнику

В Днепровском районе Киева женщина во время конфликта ударила ножом в спину знакомому. Инцидент произошел на берегу Днепра, вблизи улицы Петра Вершигоры.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнице грозит до восьми лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним обратились врачи, которые сообщили что на Радужном массиве мужчина получил ножевое ранение спины.

"Предварительно было установлено, что компания людей без постоянного места жительства, распивала алкоголь на берегу Днепра. В какой-то момент между мужчиной и женщиной возник конфликт, во время которого последняя ударила ножом оппоненту в спину. Одни из свидетелей инцидента оказал раненому первую домедицинскую помощь, после чего все разошлись", – рассказали в полиции.

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На следующий день родственники потерпевшего все же вызвали врачей, которые диагностировали у 26-летнего мужчины проникающее колото-резаное ранение.

Злоумышленницу задержали – ею оказалась ранее судимая уроженка Черкасской области, 1989 года рождения. Ей сообщили о подозрении в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения.

Женщине избрали меру пресечения в виде содержания от стражи. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Дарницком районе Киева 27 января в подъезде жилого дома неизвестный несколько раз ударил ножом местного жителя. От полученных ранений киевлянин скончался на месте происшествия.