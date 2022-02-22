На Киевщине рецидивист ударил ножом в шею соседке. Фото и видео

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В Борисполе Киевской области ранее судимый мужчина пришел к соседке по улице и ударил ножом в шею. Благодаря действиям медиков женщину удалось спасти.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

По словам правоохранителей, в дом 51-летней местной жительницы пришел 41-летний знакомый и позвал на улицу поговорить.

"Когда женщина вышла во двор, гость заявил, что пришел ее "резать" и неожиданно нанес ножевое ранение в область шеи. После этого злоумышленник скрылся с места преступления. Благодаря своевременно предоставленной медицинской помощи, пострадавшая осталась жива", – рассказали в полиции.

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Правоохранители нашли и задержали злоумышленника, у которого ранее неоднократно были проблемы с законом.

Задержанному сообщили о подозрении в покушении на убийство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Днепровском районе Киева ранее судимая уроженка Черкасской области во время конфликта ударила ножом в спину знакомому. Инцидент произошел на берегу Днепра, вблизи улицы Петра Вершигоры.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Дарницком районе Киева 27 января в подъезде жилого дома неизвестный несколько раз ударил ножом местного жителя. От полученных ранений киевлянин скончался на месте происшествия.