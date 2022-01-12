На Киевщине ревнивец убил свою супругу: женщина могла быть беременной

В Барышевке Киевской области пьяный мужчина во время ссоры на почве ревности забил до смерти свою жену. По предварительной информации, погибшая была беременной.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"У 34-летней погибшей осталась 15-летняя дочь. По предварительной информации, убитая была беременной, но мы это подтвердим или опровергнут после получения результатов соответствующей экспертизы. И все это только из-за ревности", – написал Небытов.

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В пресс-службе полиции Киевщины добавили, что трагедия произошла 10 января около 21:40.

"В тот вечер 30-летний мужчина пришел домой под хмельком и начал оскорблять свою 34-летнюю жену. Между ними возникла ссора, в результате которой разъяренный мужчина нанес множество ударов кулаками по голове жене. Злоумышленник остановился только тогда, когда женщина перестала дышать", – рассказали в полиции.

Жителю Барышевки сообщили о подозрении в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, приведших к смерти. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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