Почти 300 ДТП с пострадавшими: в Киеве и области в апреле произошел резкий всплеск аварийности на дорогах

В апреле в Киеве и области зафиксировали стремительный рост количества ДТП с погибшими и пострадавшими. В течение четвертого месяца года произошло почти 300 аварий, что значительно больше чем в марте.

Такого количества ДТП можно было бы избежать, если бы водители, в частности несовершеннолетние, соблюдали ПДД. Подробнее о статистике аварийности в регионе, опубликованной Патрульной полицией Украины, читайте в материале OBOZ.UA.

Где фиксируют больше всего ДТП?

Столица снова замыкает тройку регионов в страшном рейтинге по количеству ДТП в Украине (на первом, на этот раз – Днепропетровщина – 150). В Киеве произошло 145 аварий, которые привели к травмированию 163 человек, и унесли жизни 5 граждан. Для сравнения – в марте зафиксировали 129 аварий, которые привели к травмированию 141 человека, и унесли жизни 9 человек.

Киевская область в апреле оказалась на втором месте – течение четвертого месяца произошло 147 таких ДТП, в которых 11 человек погибли, а пострадали – 195 (в феврале – 102 ДТП, в которых 8 человек погибли, а пострадали – 128).

В общем, в течение января-апреля 2026 года в Киеве было зафиксировано 483 аварии, которые унесли жизни 33 человек, и в которых травмировались 529. На Киевщине за этот период произошло 467 ДТП, в которых пострадали 602 гражданина, а погибли – 47.

Страдают пешеходы

К сожалению, часть страшной статистики аварийности на дорогах не обходится без случаев, где участниками ДТП являются пешеходы. За первые четыре месяца 2026 года в столице зафиксировано 483 ДТП, в результате которых 22 человека погибли, а еще 172 – были травмированы.

В Киевской области за аналогичный период произошло 126 аварий, которые унесли жизни 14 человек, а еще 121 – пострадали.

Самые громкие аварии апреля

В Вышгородском районе Киевской области в поселке Хотяновка 8 апреля 12-летний парень на электросамокате столкнулся с легковушкой.

Предварительно полицейские установили, что малолетний водитель электросамоката выехал на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги и не пропустил легковушку BYD, которая двигалась по главной дороге, в результате чего произошло ДТП.

"Водитель двухколесного электротранспорта и его 12-летний пассажир получили телесные повреждения и были доставлены в больницу", – уточнили в пресс-службе.

В Оболонском районе Киева пьяный водитель спровоцировал тройное ДТП и травмировал четырех человек. По предварительным данным, Porsche, выезжая с улицы Северной на проспект Владимира Ивасюка, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилями Nissan и MG.

"В результате дорожно-транспортного происшествия четыре человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. В частности, двое несовершеннолетних парней – пассажиры MG 14 и 15 лет, а также два пассажира Nissan – 25-летний мужчина и 45-летняя женщина", – уточнили в пресс-службе.

Следователи задержали 51-летнего виновника ДТП – прибор Драгер показал 1,94 промилле алкоголя в его крови. По данному факту начато досудебное расследование.

В Киева в среду, 29 апреля, на Дарницком мосту произошло масштабное смертельное ДТП. По предварительной информации, водитель Tesla, двигаясь в сторону правого берега, недалеко от съезда с путепровода, столкнулся с автомобилями Suzuki и Lanos, которые двигались в том же направлении.

В результате аварии пассажирка Lanos, 63-летняя женщина, получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте. Другие участники ДТП не пострадали. Следователи задержали виновника ДТП в порядке ст. 208 УПК Украины. Предварительно, он был трезвым – известно, что нарушитель ранее неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости.

Стоит добавить, что на опубликованном в соцсетях видео, сделанном за несколько секунд до смертельной аварии, можно увидеть, что водитель Tesla буквально "летел" по дороге и сбил зеркало бокового вида у автомобиля ВАЗ, а затем, не останавливаясь, поехал дальше.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине планируют усилить ответственность за нарушение ПДД (правил дорожного движения), в частности за превышение скорости. Среди прочего предлагается отменить норму о разрешенном превышении менее чем на 20 км/ч, а максимальный штраф повысить до 3 400 грн.

