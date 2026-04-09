Под Киевом столкнулись электросамокат и легковушка: пострадали двое 12-летних ребят. Подробности и фото

В Вышгородском районе Киевской области 12-летний парень на электросамокате столкнулся с легковушкой. В результате ДТП несовершеннолетний и его пассажир-сверстник получили травмы и были госпитализированы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, ДТП произошло в среду, 8 апреля, в 16:11 в поселке Хотяновка Киевской области.

Предварительно было установлено, что 12-летний водитель электросамоката выехал на нерегулируемый перекресток со второстепенной дорогии не пропустил легковушку BYD, который двигался по главной дороге, в результате чего произошло столкновение.

"Водитель двухколесного электротранспорта и его 12-летний пассажир получили телесные повреждения и были доставлены в больницу", – уточнили в пресс-службе.

По факту ДТП с пострадавшими начато досудебное расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух легковушек. В результате столкновения обе машины вылетели в кювет, есть пострадавшие.

