Под Киевом столкнулись электросамокат и легковушка: пострадали двое 12-летних ребят. Подробности и фото
В Вышгородском районе Киевской области 12-летний парень на электросамокате столкнулся с легковушкой. В результате ДТП несовершеннолетний и его пассажир-сверстник получили травмы и были госпитализированы.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.
Что известно
По словам правоохранителей, ДТП произошло в среду, 8 апреля, в 16:11 в поселке Хотяновка Киевской области.
Предварительно было установлено, что 12-летний водитель электросамоката выехал на нерегулируемый перекресток со второстепенной дорогии не пропустил легковушку BYD, который двигался по главной дороге, в результате чего произошло столкновение.
"Водитель двухколесного электротранспорта и его 12-летний пассажир получили телесные повреждения и были доставлены в больницу", – уточнили в пресс-службе.
По факту ДТП с пострадавшими начато досудебное расследование.
