В Киеве на Дарницком мосту произошло масштабное ДТП: есть погибший. Подробности, фото и видео

В Киева в среду, 29 апреля, на Дарницком мосту произошло масштабное ДТП. В результате этого образовалась пробка, предварительно, есть пострадавшие.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

Так, утром на Дарницком мосту произошло масштабное ДТП с участием минимум 4 авто. Предварительно, в результате происшествия есть погибший и пострадавшие – на месте работают правоохранители и медики. Стоит добавить, сила столкновения машин была такой, что проезжая часть буквально засыпана обломками легковушек.

Как уточнили в пресс-службе столичной патрульной полиции, в результате ДТП на Дарницком мосту, движение транспорта затруднено в направлении Надднепрянского шоссе (на правый берег Киева). Водителей призвали учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

В Киевской области вблизи села Бородянка произошло ДТП с участием сразу шести автомобилей. В результате происшествия есть пострадавшие, и наблюдалась сильная пробка.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области грузовой автомобиль сбил мужчину, который ехал на кресле колесном по дороге. От полученных травм последний скончался на месте ДТП.

