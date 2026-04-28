Более 230 ДТП с пострадавшими: в Киеве и области в марте зафиксировали всплеск аварийности на дорогах

Третий месяц 2026 года продолжил печальную статистику ДТП с пострадавшими, которые фиксировали в Киеве и области. Однако в марте в регионе произошло больше таких аварий, чем в предыдущем месяце – 231(в феврале – 199). Несмотря на штрафы и уголовную ответственность водители продолжают нарушать ПДД.

Видео дня

Подробнее о причинах статистики, опубликованной Патрульной полицией Украины, читайте в материале OBOZ.UA.

Где фиксируют больше всего ДТП?

Столица Украины второй раз подряд заняла третье место в страшном рейтинге по количеству ДТП в Украине (на первом, на этот раз – Одесская область – 150). Киеве произошло 129 аварии, которые привели к травмированию 141 человека, и унесли жизни 9 граждан. Для сравнения – в феврале произошло 102 аварии, которые привели к травмированию 117 человек, и унесли жизни 8 граждан.

Киевская область снова оказалась на четвертом месте – в течение месяца произошло 102 таких ДТП, в которых 13 человек погибли, а пострадали – 128 (в феврале – 97 ДТП, в которых 10 человек погибли, а пострадали – 118).

В общем, в течение января-марта 2026 года в Киеве было зафиксировано 337 аварий, которые унесли жизни 25 человек, и в которых травмировались 368. На Киевщине за этот период произошло 313 ДТП, в которых пострадали 399 граждан, а погибли – 36.

Страдают пешеходы

К сожалению, часть страшной статистики аварийности на дорогах не обходится без случаев, где участниками ДТП являются пешеходы. За первые три месяца 2026 года в столице зафиксировано 145 ДТП, в результате которых 17 человек погибли, а еще 133 – были травмированы.

В Киевской области за аналогичный период произошло 89 аварий, которые унесли жизни 11 человек, а еще 80 – пострадали.

Самые громкие аварии марта

В Соломенском районе Киева в понедельник, 2 марта, произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Maserati. Предварительно было установлено, что 21-летний водитель легковушки, двигаясь по проспекту Берестейскому, не справился с управлением и столкнулся с электроопорой, в результате чего авто перевернулось.

К сожалению, от полученных травм, мужчина, который находился за рулем легковушки, погиб на месте ДТП. В ГСЧС Киева добавили, что спасатели деблокировали тело погибшего с помощью электро- и гидравлического инструмента и передали его следственно-оперативной группе.

В четверг, 12 марта, в дорожно-транспортном происшествии под Киевом на 67 году жизни погиб известный украинский эколог Владимир Борейко. Автомобиль, в котором он ехал, врезался в грузовик.

Смертельное ДТП произошло вблизи поселка Яхны Мироновской территориальной общины Обуховского района. Впоследствии стало известно, что в результате полученных в аварии травм, к сожалению, также погиб военный из Броваров, участник АТО, офицер Алексей Шаповалов.

В Печерском районе Киева в ночь на 31 марта на бульваре Николая Михновского пьяная водительница чудом не погибла в страшном ДТП.

Предварительно было установлено, что женщина, находясь за рулем Subaru, не справилась с управлением и въехала в электроопору. На опубликованном полицией видео можно не только увидеть момент ДТП, но и его последствия. Машину нарушительницы ПДД буквально разорвало пополам.

К счастью, водитель чудом не пострадала. Общаясь с женщиной, инспекторы обнаружили у нее явные признаки алкогольного опьянения – прибор Драгер показал 1,27 промилле (при разрешенных 0.2).

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине планируют усилить ответственность за нарушение ПДД (правил дорожного движения), в частности за превышение скорости. Среди прочего предлагается отменить норму о разрешенном превышении менее чем на 20 км/ч, а максимальный штраф повысить до 3 400 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!