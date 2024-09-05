Экс-главу РГА Майбоженко, сбившего людей в Броварах, суд освободил из-под стражи: все подробности
В среду, 4 сентября, в Броварском горрайонном суде прошло подготовительное судебное заседание по делу экс-руководителя РГА Владимира Майбоженко. Как следствие, бывшего чиновника освободили из-под стражи.
Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщил 24 Канал.
"Броварской райсуд принял решение об освобождении из-под стражи Владимира Майбоженко, подозреваемого в ДТП, под личное обязательство. Экс-чиновник признал свою вину и отметил, что частично возместил расходы на лечение пострадавших", – говорится в сообщении.
Со своей стороны, потерпевшие мать и дочь отметили, что в течение 5 месяцев не получили никаких средств, а только обещания. Они утверждают, что лечение и реабилитацию оплачивали сами. Майбоженко парировал, сказав, что сейчас он безработный пенсионер и получает только пенсию.
Бывший чиновник РВА просил освобождения из-под стражи для полного возмещения средств на лечение и реабилитацию потерпевших. Впрочем, отметил, что прощения у пострадавших не просил, поскольку это может считаться давлением.
Как сообщал OBOZ.UA:
- 26 апреля 2024 года в Броварах Майбоженко, находясь за рулем автомобиля, проехал перекресток на запрещенный сигнал светофора, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов, в частности ребенка. По результатам тестирования прибором Drager у водителя определено содержание алкоголя 2,31 промилле.
- Позже стало известно, что Владимир Майбоженко потерял должность главы Броварской районной государственной администрации Киевской области. Чиновника уволили 27 апреля после того, как за день до этого он устроил ДТП с пострадавшими.
- Шевченковский районный суд Киева 27 апреля избрал меру пресечения теперь уже бывшему председателю Броварской РГА. Чиновник и его адвокаты попросили домашний арест, однако суд отказал и избрал содержание под стражей сроком на два месяца без права залога.
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