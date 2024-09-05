Экс-главу РГА Майбоженко, сбившего людей в Броварах, суд освободил из-под стражи: все подробности

В среду, 4 сентября, в Броварском горрайонном суде прошло подготовительное судебное заседание по делу экс-руководителя РГА Владимира Майбоженко. Как следствие, бывшего чиновника освободили из-под стражи.

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Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщил 24 Канал.

"Броварской райсуд принял решение об освобождении из-под стражи Владимира Майбоженко, подозреваемого в ДТП, под личное обязательство. Экс-чиновник признал свою вину и отметил, что частично возместил расходы на лечение пострадавших", – говорится в сообщении.

Со своей стороны, потерпевшие мать и дочь отметили, что в течение 5 месяцев не получили никаких средств, а только обещания. Они утверждают, что лечение и реабилитацию оплачивали сами. Майбоженко парировал, сказав, что сейчас он безработный пенсионер и получает только пенсию.

Бывший чиновник РВА просил освобождения из-под стражи для полного возмещения средств на лечение и реабилитацию потерпевших. Впрочем, отметил, что прощения у пострадавших не просил, поскольку это может считаться давлением.

Как сообщал OBOZ.UA:

26 апреля 2024 года в Броварах Майбоженко, находясь за рулем автомобиля, проехал перекресток на запрещенный сигнал светофора, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов, в частности ребенка. По результатам тестирования прибором Drager у водителя определено содержание алкоголя 2,31 промилле.

Позже стало известно, что Владимир Майбоженко потерял должность главы Броварской районной государственной администрации Киевской области. Чиновника уволили 27 апреля после того, как за день до этого он устроил ДТП с пострадавшими.

Шевченковский районный суд Киева 27 апреля избрал меру пресечения теперь уже бывшему председателю Броварской РГА. Чиновник и его адвокаты попросили домашний арест, однако суд отказал и избрал содержание под стражей сроком на два месяца без права залога.

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