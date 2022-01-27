В сеть попали кадры расстрела солдатом сослуживцев в Днепре. 18+

В сеть попало видео расстрела нацгвардейцем сослуживцев в Днепре. Трагедия произошла ночью 27 января.

Кадры опубликовал Telegram "Подслушано в полиции". На них видно, что злоумышленник делал контрольные выстрелы, добивая своих жертв. Видео 18+ можно посмотреть по ссылке.

Видео дня

Напомним: 27 января в Днепре солдат срочной службы расстрелял стражу военнослужащих Национальной гвардии. В результате инцидента погибли пять человек. Также пятеро получили огнестрельные ранения.

Инцидент произошел на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" около четырех утра во время выдачи оружия. В городе Днепр была введена полицейская операция "Сирена".

Солдата, расстрелявшего сослуживцев, задержали. При нем был найден автомат Калашникова, из которого, вероятно, он вел огонь. Глава МВД Денис Монастырский подчеркнул, что преступник понесет строжайшую ответственность, предусмотренную Законом Украины.

Задержанный – солдат срочной службы Артемий Рябчук 2001 года. Он был призван на срочную службу Одесским областным территориальным центром комплектования и социальной поддержки в октябре 2021 года. Родом из города Измаил в Одесской области. До службы в армии работал кладовщиком на одном из частных предприятий.

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