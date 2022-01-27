Расстрелявший сослуживцев в Днепре солдат сбежал с оружием: что о нем известно. Фото

Расстрелявшим в Днепре сослуживцев оказался солдат срочной службы Артемий Рябчук 2001 года рождения. При себе у него находится автомат, его продолжают разыскивать правоохранители.

Злоумышленник был призвал на срочную службу Одесским областным территориальным центром комплектования и социальной поддержки в октябре 2021 года. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников.

Солдат родился в городе Измаил Одесской области. Имеет средне-техническое образование, окончил Измаильский аграрно-технический колледж. До службы в армии он работал кладовщиком на одном из частных предприятий.

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Приметы разыскиваемого Артемия Рябчука: рост – 194 см, телосложение среднее. Прическа короткая, лоб высокий, глаза карие. Татуировок на теле нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Днепр солдат срочной службы устроил стрельбу по сослуживцам. По предварительным данным, в результате происшествия погибли пять человек. Сейчас в городе введен план "Сирена", продолжаются поиски стрелявшего.