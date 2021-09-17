В Днепре простились с погибшей во время взрыва авто начальницей пресс-службы ГСЧС. Фото

В Днепре состоялась церемония прощания с начальницей отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарьей Гречищевой. 35-летняя женщина погибла 15 сентября в результате взрыва автомобиля.

Об этом сообщает издание "Днепр Регион". Траурная церемония состоялась в Храме Рождества Пресвятой Богородицы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Проститься с погибшей пришли сотни горожан, коллег, волонтеров и друзей. Говорили, что похороны пришлись на День спасателя, и в этом есть особый знак, ведь свою жизнь Дарья посвятила именно этой миссии.

Похоронят Гречищеву на городском кладбище в Никополе – ее родном городе.

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Дарья Гречищева была капитаном ГСЧС и волонтером Красного Креста.

Как сообщал OBOZREVATEL, автомобиль Nissan Primera, в котором находились Гречищева и инструктор "Украинского легиона" Алексей Кавлак, взорвался в Днепре 15 сентября. Оба погибли на месте. С Кавлаком попрощались в Днепре 16 сентября.

Гречищева и Кавлак могли быть парой.

В полиции заявили, что, вероятно, взрывное устройство было внутри машины. СБУ расследует произошедшее как теракт.

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