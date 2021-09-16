"Заботливый" киллер, опасные находки и дело Шеремета: в чем странность теракта в Днепре. Все версии

Взрыв в Днепре, в результате которого погибли инструктор "Украинского легиона", глава тренингового центра Aid Brothers Алексей Кавлак и начальник пресс-службы ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева, обрастает новыми слухами и версиями. Люди, которые их знали, не могут представить, кому же могла понадобиться их смерть. А источники в правоохранительных органах и службах озвучивают противоречивую информацию.

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Взрыв прогремел около 9 часов утра 15 сентября на проспекте Богдана Хмельницкого. Судя по всему, уже после того, как Дарья и Алексей сели в припаркованный у парапета автомобиль Nissan Primera.

"Автомобиль Кавлака наверняка стоял там всю ночь. Напротив – дом номер 10, который инструктор пару раз указывал как свое место жительства, а в глубине, за деревьями – общежитие, где была зарегистрирована сотрудница ГСЧС", – рассказал собеседник OBOZREVATEL в местной полиции.

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По его словам, последний раз инструктора штрафовали в Днепре за нарушение ПДД 14 августа – за месяц до гибели.

Дым от горящего автомобиля был виден за несколько километров. Некоторые жители Днепра даже обвиняли пожарных в "медлительности": мол, машина долго горела. Однако по мнению собеседника OBOZREVATEL, сотрудника одной из спецслужб, шансов выжить у людей внутри авто не было.

"Из того, что видно по фото и видео, по характеру полученных травм, предварительно могу сказать следующее. Шансов выжить у людей не было. Эпицентр взрыва был однозначно в салоне машины. Думаю, что мина была заложена под водительским сиденьем. Мощность – до килограмма в тротиловом эквиваленте", – считает сотрудник спецподразделения.

По его мнению, есть и странности: "Когда изловчились засунуть в салон бомбу и почему сигнализация (если она была) не сработала? Да и вообще какой-то "заботливый" теракт. Возможно, казнь, но не показательная. Место выбрано так, чтоб исключить случайные жертвы. Мощный парапет и немассовая парковка"

Еще одна версия, которую стали активно обсуждать правоохранители – "случайный самоподрыв". Говорят, что могло сработать самодельное взрывное устройство, которое якобы взял в машину Алексей Кавлак.

"Теоретически (подчеркну, теоретически!) такой вариант возможен. Самодельный радиовзрыватель мог среагировать на какое-то поле. Если механический... Ну, мало ли какие были недочеты конструкции – самодельные таймеры и т.д. Вариантов масса", – считает сотрудник спецподразделения. Однако он сомневается, что взрывное устройство мужчина вез бы из Киева в Днепр.

Алексей Кавлак, по некоторым данным, приехал в Днепр на День города 11 сентября: он с членами своей команды проводил тренинги, также у инструктора еще с прошлого года были проекты с местным ГСЧС.

И, по утверждению собеседника OBOZREVATEL в МВД, в квартире, где жил в Днепре Кавлак, правоохранители "обнаружили самодельные взрывные устройства, "МОН-50". Причем уже заговорили и о возможности того, что якобы Алексей Кавлак мог быть тем человеком, который изготовил СВУ для подрыва автомобиля Павла Шеремета.

Однако результата экспертизы еще нет. И не были ли обнаруженные в днепровской квартире "сюрпризы" учебными макетами, муляжами, тоже неизвестно.

Напомним, в квартире Андрея Антоненко (Riffmaster), которого следствие считает причастным к убийству Шеремета, ранее также находили "МОН-50". Однако впоследствии экспертиза показала, что обнаруженный "предмет" – "это выхолощенная (без взрывчатых веществ и дополнительных взрывателей) промышленно изготовленная противопехотная осколочная мина направленного действия МОН-50, которая в данном на исследование виде к категории боеприпасов и взрывных устройств не относится".

Все собеседники OBOZREVATEL, близко знакомые с Алексеем Кавлаком, убеждены, что у него могли храниться макеты и муляжи, так как мужчина был инструктором по домедицинской помощи и по минной безопасности. Но вот сапером, как и ветераном АТО, мужчина не был.

Причиной подрыва авто Кавлака, о которой упоминают собеседники OBOZREVATEL, также могли быть "личные мотивы".

"Но в таком случае это будет уже заказное убийство. В такое всегда мало верится, но, увы, бывает. Говорят, что мужчина пытался развестись, но жена была категорически против. Суд отказал в расторжении брака из-за беременности женщины. Но если у мужчины начались новые отношения, то они могли стать спусковым крючком для такого страшного итога. Теоретически – могли", – говорит наш собеседник.

Как бы то ни было, но пока что больше вопросов, чем ответов, кто же виновен в гибели двух человек. Пролить свет на темные пятна должно следствие.

Напомним, взрыв в Днепре, в результате которого погибли мужчина и женщина, расследуется по ч.3 ст. 258 УК Украины – теракт. Делом занимается СБУ.

Виновным грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.