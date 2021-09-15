В Днепре посреди улицы взорвалось авто, водитель погиб. Эксклюзивные подробности, фото и видео

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Происшествия
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В Днепре взорвалась машина на проспекте Богдана Хмельницкого

В Днепре около 09:30 утра в среду, 15 сентября, на проспекте Богдана Хмельницкого, 10 взорвался автомобиль с водителем внутри. Мужчину буквально разорвало на части. После этого машина загорелась.

Причина взрыва пока неизвестна. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места события. Как пишет Telegram-канал "Днепр оперативный", это могло быть заказное убийство (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На место ЧП оперативно приехали спасатели и потушили возгорание. Проезд на парапете временно заблокировали правоохранители для выяснения деталей случившегося. Машины, припаркованные рядом, от взрыва не пострадали.

На место ЧП приехали спасатели.
Машину потушили.
Взрыв произошел на проспекте Богдана Хмельницкого, 10.
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О пострадавших пока ничего неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Харькове произошло смертельное ДТП. Водитель на автомобиле Lada Kalina на скорости влетел в бензовоз и погиб на месте.

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