В Днепре посреди улицы взорвалось авто, водитель погиб. Эксклюзивные подробности, фото и видео

В Днепре около 09:30 утра в среду, 15 сентября, на проспекте Богдана Хмельницкого, 10 взорвался автомобиль с водителем внутри. Мужчину буквально разорвало на части. После этого машина загорелась.

Причина взрыва пока неизвестна. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места события. Как пишет Telegram-канал "Днепр оперативный", это могло быть заказное убийство (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На место ЧП оперативно приехали спасатели и потушили возгорание. Проезд на парапете временно заблокировали правоохранители для выяснения деталей случившегося. Машины, припаркованные рядом, от взрыва не пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Харькове произошло смертельное ДТП. Водитель на автомобиле Lada Kalina на скорости влетел в бензовоз и погиб на месте.