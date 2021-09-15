Были давно знакомы: выяснились новые детали о погибших во время взрыва в Днепре. Фото

Погибший в Днепре во время взрыва глава тренингового центра Aid Brothers Алексей Кавлак и начальник отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева могли быть парой.

Как сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на источник, взрыв произошел возле общежития ГСЧС, где проживала Гречищева. Данные о ее месте жительства есть в декларации.

Источник рассказал, так у молодых людей были отношения, возможно Кавлак ночевал у Гречищевой, а утром они сели в автомобиль, который потом взорвался.

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В сети есть фото, которое доказывает, что Кавлак и Гречищева были знакомы минимум с осени прошлого года.

Также источник сообщил, что Кавлака несколько раз штрафовали за нарушение ПДД. Последний раз – 14 августа в Днепре. Своим местом жительства он указал проспект Богдана Хмельницкого, 10 – это дом, возле которого произошел взрыв. Рядом расположено общежитие ГСЧС, где была зарегистрирована Гречищева.

По информации из открытых источников, Кавлак пытался развестись с женой. 11 марта 2021 года было опубликовано решение Заводского районного суда Николаева, в котором ему отказано в расторжении брака. Он подал на развод в январе, однако во время судебного процесса выяснилось, что супруга Елена в тот момент находилась на восьмой неделе беременности. Она не хотела разводиться и передала в суд подтверждающие документы о беременности. А в соответствии с законодательством, иск о расторжении брака не может быть предъявлен в течение беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка. И суд закрыл дело.

Добавим, что источники в Службе безопасности Украины подтвердили, что по предварительной информации в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 15 сентября, на проспекте Богдана Хмельницкого, 10 взорвался автомобиль с водителем и пассажиром внутри. Их буквально разорвало на части. После этого машина загорелась.