В Днепре простились с погибшим во время теракта инструктором 'Украинского легиона'. Фото и видео

В Днепре 16 сентября состоялась церемония прощания с Алексеем Кавлаком, который был инструктором "Украинского легиона". Она проходила возле морга больницы имени Мечникова.

Об этом пишет "Информатор". Мужчина погиб во время взрыва автомобиля, в котором он находился вместе с сотрудницей ГСЧС Дарьей Гречищевой (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На церемонию пришли друзья, знакомые и ученики Кавлака. Также были парамедики и инструкторы, поскольку многих из них он обучал.

Одна из учениц Кавлака Алла Бекетова, которая также является инструктором по тактической медицине, назвала сомнительной информацию о якобы обнаруженной самодельной взрывчатке у него дома.

Она отметила, что у него были муляжи и деактивированные устройства, потому что он основал курс по обращению со взрывоопасными предметами.

Алексея Кавлака похоронят в Киеве, куда его после прощания в Днепре доставят.

Как сообщал OBOZREVATEL, автомобиль Nissan Primera, в котором находились Гречищева и Кавлак, взорвался в Днепре 15 сентября. Оба погибли на месте.

В полиции заявили, что, предположительно, взрывное устройство было внутри машины. СБУ расследует происшествие как теракт.

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