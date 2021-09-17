В больнице Днепра от тяжелых травм умер 2-летний ребенок: родители говорят, что упал с дивана

В Днепре в областной клинической больнице умер 2-летний ребенок с тяжелыми травмами. При госпитализации родители мальчика заявили, что он якобы упал с дивана.

Об инциденте в пятницу, 17 сентября, сообщило местное издание "Днепр Час" со ссылкой на информированные источники. Известно, что семья ребенка проживает в Кривом Роге.

Пациент 2019 года рождения попал в лечебное учреждение областного центра с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом и кровоизлиянием в мозгу.

Состояние мальчика было тяжелым, его направили в реанимационное отделение. Врачи боролись за жизнь малыша, но 16 сентября около 22:40 он скончался.

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Версию о том, что 2-летний мальчик просто упал, родители озвучили и правоохранителям. Более детальные обстоятельства происшествия и точные причины гибели ребенка еще предстоит выяснить.

Добавим, что информации о трагедии в ГУ Национальной полиции Днепропетровской области пока не предоставили.

Напомним: 5 сентября в больнице в Черкассах умер мальчик 2014 года рождения. Он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии: с травмами, гематомой головного мозга, полиорганной недостаточностью. Уши, губа и часть полового органа несовершеннолетнего отсутствовали.

Не исключено, что ребенка поддавали пыткам. Арестованы были дедушка и бабушка мальчика.

Эксклюзивные подробности об этой трагической истории – в нашем материале по ссылке.

Как ранее писал OBOZREVATEL: